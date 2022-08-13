Партнер Джамалы в польских "Танцах со звездами" рассказал о подготовке к шоу

Украинская певица Джамала рассказала о подготовке к прямым эфирам польских "Танцев со звездами".

Так, польская версия танцевального шоу выйдет в эфиры 29 августа. Во время прямых эфиров будет проходить сбор средств, которые будут переводить на помощь украинцам.

Как отметила звезда в телемарафоне "Единые новости", такое в истории шоу будет проходить впервые.

"Для меня это мотивация быть как можно дольше в этом проекте", – отметила она.

Сейчас Джамала активно тренируется со своим партнером, 30-летним танцовщиком Яцеком Йешке. Они оттачивают номера по 8-12 часов в день.

Во время интервью Джамала находилась в павильоне вместе с Яцеком. Хореограф рассказал об их тренировках.

"Мы очень упорно работаем. Мы стараемся найти каждую свободную минутку для тренировки. Пытаемся продолжать, двигаться вперед, делать все возможное. Пожалуйста, поддержите нас", – сказал Йешке.

Джамала с партнером / Фото: скриншот с видео

Со своей стороны, звезда призналась, что она очень радуется тому, что ей достался такой партнер, которому ничего не приходится объяснять: "Он все понимает и полностью работает на то, чтобы мы подольше танцевали и собирали средства для Украины. Поэтому мне нужна будет поддержка всей страны".

Напомним, в прошлом году Джамала покоряла паркет украинских "Танців з зірками". Артистка и ее партнер Антон Нестерко покинули шоу после седьмого прямого эфира.

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