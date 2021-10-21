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Партнер Евгении Власовой вернется на "Танцы со звездами" после серьезного ДТП

Партнер Евгении Власовой вернется на "Танцы со звездами" после серьезного ДТП

Партнер Евгении Власовой вернется на "Танцы со звездами" после серьезного ДТП

instagram.com/eygeniavlasova

На паркет также выйдут любимые танцовщики прошлых сезонов.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится новый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В восьмом эпизоде пары превратятся в трио — к ним присоединятся любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов. Танцоры не только поставят на этой неделе своим парам танец, но и выйдут вместе с ними на паркет.

В это воскресенье откроют главное воскресное шоу страны судьи с общим танцем. Вести балкон будут звезды "Женского квартала" Владимир Шумко, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова, которая из-за травмы ноги вынуждена была покинуть шоу в начале этого сезона.

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

Певец, звездный участник шоу "Маскарад" Владимир Дантес подарит зрителям свое выступление.

Вместе с MELOVIN и Лизой Русиной станцует Илона Гвоздева, с которой у пары возник конфликт из-за резких комментарий хореографа во время ее судейства на пятом эфире. Илона отметила, что Лиза недостаточно универсальная танцовщица, на что та пригласила ее на танцевальный батл в современном стиле "High Heels". Как будет выглядеть танец этого трио, увидим уже в это воскресенье.

MELOVIN и Лиза Русина / © пресс-служба канала
MELOVIN и Лиза Русина / пресс-служба канала "1+1"

Макс Леонов, который на прошлой неделе попал в аварию и пропустил седьмой эфир, вернется на паркет. Вместе с Евгенией Власовой и Дмитрием Жуком они станцуют страстную румбу.

Артур Логай в соблазнительном образе продемонстрирует фристайл вместе с Анной Карелиной и Яной Цыбульской. А вот к паре Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар присоединится гимнастка Анна Ризатдинова, которая в "Танцах со звездами-3" дошла до финала.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / © пресс-служба канала
Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Интересно, что в это воскресенье на шоу вернется Оля Фреймут, а вот в какой роли — зрители узнают в ближайшее время.

Проголосовать за пары можно с помощью смс, телефонных звонков и с помощью приложения. Всего с одного номера можно прислать 50 смс и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным смс.

Артур Логай и Анна Карелина / © пресс-служба канала
Артур Логай и Анна Карелина / пресс-служба канала "1+1"

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танців з зірками". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла.

В рамках масштабной информационной кампании 1+1 media "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" по популяризации вакцинации против COVID-19, на проекте "Танці з зірками" появится пункт вакцинации.

Так, 24 октября с 19:00 до 20:00 около 12 павильона ВДНХ будет работать медицинская бригада. Те, кто покажет билет на генеральный прогон или прямой эфир "Танців з зірками", смогут вакцинироваться вакциной на выбор:

  • Comirnaty (Pfizer)
  • Covishield / Vaxzevria (AstraZeneca)
  • Covishield

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более детально о вакцинации можно узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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