Партнер Евгении Власовой вернется на "Танцы со звездами" после серьезного ДТП

На паркет также выйдут любимые танцовщики прошлых сезонов.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится новый прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В восьмом эпизоде пары превратятся в трио — к ним присоединятся любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов. Танцоры не только поставят на этой неделе своим парам танец, но и выйдут вместе с ними на паркет.

В это воскресенье откроют главное воскресное шоу страны судьи с общим танцем. Вести балкон будут звезды "Женского квартала" Владимир Шумко, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова, которая из-за травмы ноги вынуждена была покинуть шоу в начале этого сезона.

пресс-служба канала "1+1"

Певец, звездный участник шоу "Маскарад" Владимир Дантес подарит зрителям свое выступление.

Вместе с MELOVIN и Лизой Русиной станцует Илона Гвоздева, с которой у пары возник конфликт из-за резких комментарий хореографа во время ее судейства на пятом эфире. Илона отметила, что Лиза недостаточно универсальная танцовщица, на что та пригласила ее на танцевальный батл в современном стиле "High Heels". Как будет выглядеть танец этого трио, увидим уже в это воскресенье.

MELOVIN и Лиза Русина / пресс-служба канала "1+1"

Макс Леонов, который на прошлой неделе попал в аварию и пропустил седьмой эфир, вернется на паркет. Вместе с Евгенией Власовой и Дмитрием Жуком они станцуют страстную румбу.

Артур Логай в соблазнительном образе продемонстрирует фристайл вместе с Анной Карелиной и Яной Цыбульской. А вот к паре Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар присоединится гимнастка Анна Ризатдинова, которая в "Танцах со звездами-3" дошла до финала.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / пресс-служба канала "1+1"

Интересно, что в это воскресенье на шоу вернется Оля Фреймут, а вот в какой роли — зрители узнают в ближайшее время.

Проголосовать за пары можно с помощью смс, телефонных звонков и с помощью приложения. Всего с одного номера можно прислать 50 смс и осуществить 50 звонков за любимую пару. Также можно отправить 7 суперголосов в приложении 1+1 video и Киевстар ТВ. 1 суперголос равен 7 обычным смс.

Артур Логай и Анна Карелина / пресс-служба канала "1+1"

Продолжаются продажи билетов на прямые эфиры пятого сезона "Танців з зірками". Каждый желающий может стать свидетелем грандиозного события и попасть на главный танцевальный паркет страны, чтобы разделить с любимыми звездами эмоции от участия в шоу. Билеты можно приобрести на прямые эфиры и генеральные прогоны. Кроме того, можно ощутить себя судьей проекта и посмотреть генеральный прогон эфира из звездного кресла.

В рамках масштабной информационной кампании 1+1 media "Вакцинуйся. Разом ми сильніші" по популяризации вакцинации против COVID-19, на проекте "Танці з зірками" появится пункт вакцинации.

Так, 24 октября с 19:00 до 20:00 около 12 павильона ВДНХ будет работать медицинская бригада. Те, кто покажет билет на генеральный прогон или прямой эфир "Танців з зірками", смогут вакцинироваться вакциной на выбор:

Comirnaty (Pfizer)

Covishield / Vaxzevria (AstraZeneca)

Covishield

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более детально о вакцинации можно узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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