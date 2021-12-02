Партнер Могилевской по "Танцам со звездами" признался, что она бросала в него компьютер

Игорь Кузьменко рассказал об опыте работы с артисткой.

Победитель первого сезона обновленных "Танцев со звездами" Игорь Кузьменко вспомнил свой опыт работы с певицей Натальей Могилевской.

Как известно, именно с артисткой Кузьменко танцевал в первом обновленном сезоне проекта, и тогда же их пара победила. Но, по признанию танцовщика, победа далась им не легко. Наталья была очень придирчивой и была сосредоточена на победе. Иногда нервы звезды сдавали. "Наталья Могилевская бросала в меня и компьютерами", – рассказал Кузьменко.

Игорь Кузьменко и Наталья Могилевская / пресс-служба канала "1+1"

Хореограф поделился, что они с Могилевской тренировали по 12 часов, поэтому его шокировали рассказы некоторых артистов, которые на "Танцах" делились, что уделяют репетициям 4-6 часов.

"Мы когда танцевали с Могилевской, мы тренировались по 12 часов, ежедневно с утра до ночи. Когда я танцевал с Могилевской, я из Киева в Одессу ни разу не мог уехать. После того, как я победил с Натальей, мы отпахали этот сезон. Да, я не ездил в Одессу, я с ней ссорился, потому что у меня там семья, родители. Я хотел их навестить. Она меня не пускала, я благодарен ей. Я потом с этими умениями пришел в следующий сезон", — прокомментировал Кузьменко.

Игорь Кузьменко и Наталья Могилевская / пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что в этом году на пятом обновленном сезоне "Танцев со звездами" победил актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай с партнершей Анной Карелиной.

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