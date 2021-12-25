Партнерша MELOVIN в "Танцах" Русина засветила сосок в рубашке на голое тело

Также Лиза похвасталась загаром в черном бикини.

Украинский хореограф Лиза Русина еще та соблазнительница.

Красавица, которая участвовала в шоу "Танцы со звездами" вместе с артистом MELOVIN, отдыхает на Шри-Ланке. Там артистка радуется горячему солнцу и океану. Отпуск также вдохновляет ее на создание откровенного контента. В частности, в Instagram-stories девушка запостила видео, где позировала на балконе в белой рубашке на голое тело. Лиза соблазнительно двигалась на камеру и засветила сосок.

Лиза Русина / instagram.com/lissarusina

Также Русина похвасталась загаром в черном бикини. Артистка сделала селфи перед зеркалом, демонстрируя стройную фигуру.

Лиза Русина / instagram.com/lissarusina

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