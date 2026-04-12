Пасха 2026: звезды поздравили украинцев с праздником и показали, как святили куличи в церкви

Дзидзьо и Ирина Федишин

Реклама

В воскресенье, 12 апреля, христиане восточного обряда празднуют важный праздник - Пасху.

Хотя уже пятый год подряд украинцам приходится встречать этот по-особенному величественный день в условиях полномасштабной войны, однако все равно все чтят пасхальные традиции, идут в церковь, завтракают вместе с родными и поздравляют друг друга словами: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".

Знаменитости по случаю Пасхи уже публикуют посты в Instagram. Звезды поздравляют всех с праздником, показывают свои пасхальные корзины и желают самого главного - мира.

Реклама

Дзидзьо

Исполнитель устроил в воскресное утро фотосет. Артист показался в белой вышиванке и с пасхальной корзиной, в которую положил только необходимое - куличи и пасхальные яйца. Дзидзьо поздоровался с подписчиками традиционными словами: "Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!". Тем временем пользователи ему отвечали: "Воистину Воскрес".

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

Андрей Бедняков

Ведущий начал свое утро с церкви. Шоумен вместе с дочкой пошел святить куличи. Они одели вышиванки, взяли свои пасхальные корзины и пошли чтить праздник. Андрей Бедняков также отметил, пусть светлая Пасха принесет то, чего украинцы очень сильно ожидают - мир.

Реклама

"Христос Воскрес! С Пасхой! Мира всем нам! Берегите себя", - отметил шоумен.

Андрей Бедняков с дочерью / © instagram.com/biedniakov

Яна Глущенко

Актриса не скрывает, что Пасха - это ее самый любимый праздник. Артистка говорит, что это об искренности, свете, о душе. Знаменитость желает, чтобы Пасха принесла каждому хотя бы немного тепла на сердце.

"Сегодня (12 апреля - прим. ред.) Пасха! Мой любимый праздник. Потому что здесь никто не бегает в поисках "что подарить" и не делает вид, что это главное. Здесь о другом. О людях. О душе. О свете, который или есть - или нет. Христос Воскрес! И пусть у каждого сегодня что-то внутри станет теплее", - поделилась актриса.

Реклама

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Юлик

Исполнитель показался с женой и сыном. Они надели family look - белые вышиванки. С пасхальной корзиной в руках артист пожелал в каждый дом побольше света и тепла.

"Христос Воскрес! Пусть свет и тепло всегда будет в ваших домах", - поделился певец.

Юлик с женой и сыном / © instagram.com/julikofficial

alyona alyona

Реклама

Певица тоже чтит пасхальные традиции. Артистка положила пасочки и яйца и пошла в церковь это освящать. Утро исполнительница начала со слов: "Христос Воскрес".

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Анна Тринчер

Артистка тоже чтит традиции. Знаменитость уже успела освятить пасху. В церковь Анна Тринчер пошла не одна, компанию ей составила мама.

Анна Тринчер с мамой / © instagram.com/annatrincher_official

Наталья Валевская

Реклама

Певица пожелала в Пасху самого главного, что хочет каждый украинец - мира, добра и благополучия. Конечно же, артистка не забыла напомнить, чтобы поесть на праздник куличи и колбаски.

"Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Пусть светлый праздник Пасхи принесет мир, добро и благополучие каждой семье. Вкусной паски и колбаски", - отметила артистка.

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Ирина Федишин

"Христос Воскрес! От всей души поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Это один из величайших дней, праздник, который дарит нам веру, надежду и свет. В этот день Господь особенно касается наших сердец, согревает душу и напоминает - чудеса существуют. Я очень хочу, чтобы самое большое чудо произошло и для Украины - чтобы она воскресла в мире, чтобы наступила победа, чтобы каждая мама обняла своего сына, а все мы снова были вместе - в покое и любви. Пусть в ваших домах царят согласие, тепло и радость, пусть будет вкусная паска, искренние улыбки и светлые мысли. Берегите себя и своих родных, бережем Украину! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!" – обратилась к подписчикам певица.

Реклама