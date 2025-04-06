Павел Зибров чувственно обратился к Ирине Билык и показал, как она менялась с годами

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Сегодня, 6 апреля, украинская певица Ирина Билык отмечает юбилей.

Коллеги артистки с самого утра поздравляют ее с праздником. В частности, певец Павел Зибров также публично обратился к подруге. Он засыпал комплиментами именинницу и искренне от всей семьи пожелал ей вдохновения, здоровья и мира. Кроме того, свою поздравительную публикацию Павел Николаевич дополнил серией фото с Билык, где она позирует в разный период своей жизни.

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Ирочка, наша дорогая дива! Поздравляем всей семьей тебя с юбилеем! Ты — королева украинской эстрады, душа и сердце поколения, своим талантом, красотой, харизмой и неповторимым голосом очаровывает сердца миллионов. Я искренне рад и очень ценю, что столько лет мы не только идем вместе творческим путем, но и крепко, искренне и по-настоящему дружим семьями. Желаем тебе неисчерпаемого вдохновения, крепкого здоровья, такого, чтобы хватило не только на все концертные площадки, стадионы и туры, но и на громкие семейные праздники, смех с друзьями до утра и новые дерзкие мечты. Пусть в сердце пылает любовь. Мира тебе – в душе, в доме, в сердце и, самое главное, в нашей родной Украине! С юбилеем тебя, наша дорогая! Любим и обнимаем крепко — Зибровы!" – восхитил певец.

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Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно экс-муж Ирины Билык Юрий Никитин также поздравил певицу. Он показал их фото, где именинницу просто не узнать.