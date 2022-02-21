Павел Зибров чувственно поздравил дочь с юбилеем и показал архивные фото

Сегодня Диана отмечает свое 25-летие.

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о празднике в его семье.

Сегодня, 21 февраля, день рождения празднует дочь исполнителя, Диана – девушке исполнилось 25 лет. По случаю юбилея дочери звездный отец у себя в Instagram запостил серию снимков, на которых запечатлен с Дианой в разные периоды ее жизни.

instagram.com/pavlo_zibrov

"Сегодня, 21 февраля, в нашей семье большой праздник – 25 лет назад родилась наша дочь Диана, наше счастье, наша надежда, наша большая любовь! Я присутствовал, когда наше маленькое чудо впервые увидело этот мир. И уже тогда она была очень похожа на меня. Годы прошли очень быстро: первые шаги, первые слова, школа, институт... И уже взрослая, красивая, воспитанная, отзывчивая, вежливая девушка, моя гордость, мой помощник в работе и мой советчик. С ней я — молодой, бодрый, веселый", – написал Зибров.

instagram.com/pavlo_zibrov

Он признался, что Диана активно помогает ему, следит за его формой, за творчеством:

"Дианка ведет меня за собой в молодежную культуру, заставляет всегда быть в форме, следит за моим творчеством. Она со мной на всех съемочных площадках, интервью, концертах. Наша мама спокойна, что передала меня в надежные руки умной доченьке. Я очень благодарен своей Маринке за этот самый дорогой подарок в жизни", — отметил артист.

instagram.com/pavlo_zibrov

Зибров даже показал поклонникам архивные кадры, на которых забирал новорожденную Дианку вместе с женой из роддома:

instagram.com/pavlo_zibrov

"Дианочка, дорогая доченька! Будь здоровой, любимой, счастливой. Пусть судьба улыбается тебе. Пусть Господь Бог бережет тебя под мирным небом нашей родины Украины. С днем рождения, моя единственная девочка, моя любовь!" – написал поздравительные слова звездный отец.

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