Павел Зибров гневно обратился к слушателям российских песен во время войны в Украине

Павел Зибров

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Народный артист Украины Павел Зибров эмоционально обратился к украинцам, которые до сих пор слушают российскую музыку, несмотря на полномасштабную войну.

В свойственной себе экспрессивной манере артист четко объяснил свою позицию относительно культурного бойкота страны-агрессора. Павел Николаевич в комментарии для Instagram-страницы "Підпілля" обратился к слушателям всего российского и обвинил их в спонсировании вражеской армии и продвижении их культуры. Поэтому призвал изменить свои взгляды и избавиться от треков, написанных россиянами.

Павел Зибров

"Что бы у вас перья в горле росли у тех, кто слушает русские песни и поддерживает этими деньгами и морально российскую культуру. Значит вы поддерживаете врага. Не слушайте!" - подчеркнул Зибров.

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К слову, во время полномасштабной войны Павел Зибров активно поддерживает украинских военных и волонтерские инициативы. Он неоднократно выступал с благотворительными концертами, собирая средства для ВСУ, и четко демонстрирует свою позицию.

Напомним, недавно певица Мадонна также публично заявила о своей позиции относительно войны и мира. Артистка оригинальным образом закодировала скрытое послание мировым лидерам.