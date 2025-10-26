Павел Зибров назвал имя певца-воина, творчество которого недооценивают: "Это была настоящая звезда"

Павел Зибров

Реклама

Украинский певец Павел Зибров, который недавно поделился своим прогнозом относительно шансов Оли Поляковой на «Евровидении-2026», на этот раз окунулся в воспоминания о золотых годах становления украинской эстрады.

Так, исполнитель вспомнил середину 90-х – начало 2000-х, когда сцена взрывалась новыми именами, а концерты собирали полные залы. Однако, по словам Зиброва, настоящую звезду того времени — певца Юрка Юрченко — публика сегодня почти забыла. По словам Зиброва, артист тогда был олицетворением харизмы и романтики. Сегодня же Юрий, который в свое время сводил с ума тысячи фанаток, служит в рядах Вооруженных сил Украины. И Зибров не скрывает своего уважения.

Юрко Юрченко / © facebook.com/Yurcash

«Я помню, как во время концертов на стадионах девушки просто сходили с ума от него. Мы все уже сидим в автобусе, а его нет. А он где-то в толпе, которая буквально рвет его в клочья. Наконец он запрыгивает — рубашка разорвана, волосы взъерошены, автобус шатается, девушки кричат, а мы уже боимся, что сейчас перевернемся. Пришлось его буквально „вытолкать“, чтобы отъехать. Это была настоящая звезда, бешеная популярность. И сейчас он служит. Молодец, настоящий мужчина», — подчеркнул Павел Николаевич в интервью NV.

Реклама

Напомним, недавно певец KHAYAT объявил о своих намерениях презентовать Украину на «Евровидении-2026». Артист подал заявку на нацотбор и рассказал детали.