ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

Павел Зибров назвал свой вес и рассказал, на какую диету его посадила жена

Некоторые блюда Марина разрешает ему есть только по праздникам.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Павел Зибров с женой

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров рассказал, как его жена Марина следит за его питанием, и признался, сколько он сейчас весит.

Артист не скрывает, что самостоятельно соблюдать строгие ограничения в питании ему нелегко. Сейчас певец при росте 188 сантиметров весит 100 килограммов. В то же время он хотел бы сбросить ещё примерно три килограмма.

Зато за его рационом внимательно следит жена. Именно Марина, по словам исполнителя, контролирует не только то, что он ест, но и количество съеденного. Зибров признается, что никогда не был сторонником диет. Впрочем, благодаря жене некоторые любимые блюда появляются на его столе лишь изредка.

«Я не могу выдержать эту диету. Марина Владимировна следит за мной», — со смехом рассказал Павел Зибров в беседе со Славой Дёминым.

Павел Зибров с женой / © Пресс-лужба Павла Зіброва

Павел Зибров с женой / © Пресс-лужба Павла Зіброва

В то же время артист отмечает, что его ежедневное меню достаточно сбалансировано. В частности, утро певец может начать с творога, добавляя в него сметану, ягоды или фрукты. А вот настоящие гастрономические слабости Зиброва его жена держит под особым контролем.

«Дело в том, что у меня есть любимые блюда, которые мне подают по большим праздникам и в ограниченных количествах», — поделился певец.

Речь идет, в частности, о варениках, оладьях и пирогах с различными начинками. Павел Зибров признался, что именно эти блюда он особенно любит, однако позволяет себе их нечасто, чтобы не набрать лишнего.

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Павел Зибров похвастался своей красивой женой и трогательно поздравил её с важным праздником.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie