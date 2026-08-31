Павел Зибров назвал свой вес и рассказал, на какую диету его посадила жена

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский певец Павел Зибров рассказал, как его жена Марина следит за его питанием, и признался, сколько он сейчас весит.

Артист не скрывает, что самостоятельно соблюдать строгие ограничения в питании ему нелегко. Сейчас певец при росте 188 сантиметров весит 100 килограммов. В то же время он хотел бы сбросить ещё примерно три килограмма.

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Зато за его рационом внимательно следит жена. Именно Марина, по словам исполнителя, контролирует не только то, что он ест, но и количество съеденного. Зибров признается, что никогда не был сторонником диет. Впрочем, благодаря жене некоторые любимые блюда появляются на его столе лишь изредка.

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«Я не могу выдержать эту диету. Марина Владимировна следит за мной», — со смехом рассказал Павел Зибров в беседе со Славой Дёминым.

Павел Зибров с женой / © Пресс-лужба Павла Зіброва

В то же время артист отмечает, что его ежедневное меню достаточно сбалансировано. В частности, утро певец может начать с творога, добавляя в него сметану, ягоды или фрукты. А вот настоящие гастрономические слабости Зиброва его жена держит под особым контролем.

«Дело в том, что у меня есть любимые блюда, которые мне подают по большим праздникам и в ограниченных количествах», — поделился певец.

Речь идет, в частности, о варениках, оладьях и пирогах с различными начинками. Павел Зибров признался, что именно эти блюда он особенно любит, однако позволяет себе их нечасто, чтобы не набрать лишнего.

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Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Павел Зибров похвастался своей красивой женой и трогательно поздравил её с важным праздником.

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