Павел Зибров не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги и объяснил почему

Украинский певец Павел Зибров не будет выступать на концерте памяти артиста Степана Гиги, которого не стало 12 декабря 2025 года.

Мероприятие состоится 28 марта во "Дворце спорта" в Киеве. На концерте памяти будет выступать немало артистов. Однако там не будет певцов "старой гвардии", и Павла Зиброва в том числе. Исполнитель в комментарии Blik.ua объяснил, что его не приглашали. Сам артист тоже не может прийти, поскольку не считает это уместным.

"Посмотрел афишу, там в основном молодежь. Интересно, как они споют эти песни. Потому что Гига все же классик, попсовик-классик. Меня там нет. Как и Бобула, Павлика, Дворского, Яремчуков, Билозир, Поповича, "старой гвардии", так сказать. Я не могу сам прийти. Там кто-то, возможно, будет бросать яйца. Или снова будет говорить что-то. Не надо нарываться", - поделился артист.

Также Павел Зибров раскрыл, какими на самом деле были его отношения со Степаном Гигой. Дело в том, что после смерти Гиги артиста упрекали, что он не поехал на похороны. Но, по словам Павла Зиброва, в тот день он принимал экзамен у студентов. Кроме того, исполнитель отметил, что друзьями как таковыми они со Степаном Гигой не были. Исполнители были только коллегами, и в жизни не слишком часто пересекались, хотя и много лет знали друг друга.

"Там хайпа столько было со мной, с Бобулом, что мы его друзья. Почему-то на западе Украины решили, что мы друзья. А мы просто коллеги. Я Гигу видел 5-7 раз, где-то мы пересекались в жизни", - говорит артист.

Напомним, ранее певица Кристина Соловий отказалась от участия в концерте памяти Степана Гиги. Артистка объяснила, что ее имя появилось на афише, хотя организаторы мероприятия вообще с ней не коммуницировали по этому поводу.