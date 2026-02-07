- Дата публикации
Павел Зибров не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги и объяснил почему
Также артист раскрыл, какими на самом деле были его отношения со Степаном Гигой при жизни.
Украинский певец Павел Зибров не будет выступать на концерте памяти артиста Степана Гиги, которого не стало 12 декабря 2025 года.
Мероприятие состоится 28 марта во "Дворце спорта" в Киеве. На концерте памяти будет выступать немало артистов. Однако там не будет певцов "старой гвардии", и Павла Зиброва в том числе. Исполнитель в комментарии Blik.ua объяснил, что его не приглашали. Сам артист тоже не может прийти, поскольку не считает это уместным.
"Посмотрел афишу, там в основном молодежь. Интересно, как они споют эти песни. Потому что Гига все же классик, попсовик-классик. Меня там нет. Как и Бобула, Павлика, Дворского, Яремчуков, Билозир, Поповича, "старой гвардии", так сказать. Я не могу сам прийти. Там кто-то, возможно, будет бросать яйца. Или снова будет говорить что-то. Не надо нарываться", - поделился артист.
Также Павел Зибров раскрыл, какими на самом деле были его отношения со Степаном Гигой. Дело в том, что после смерти Гиги артиста упрекали, что он не поехал на похороны. Но, по словам Павла Зиброва, в тот день он принимал экзамен у студентов. Кроме того, исполнитель отметил, что друзьями как таковыми они со Степаном Гигой не были. Исполнители были только коллегами, и в жизни не слишком часто пересекались, хотя и много лет знали друг друга.
"Там хайпа столько было со мной, с Бобулом, что мы его друзья. Почему-то на западе Украины решили, что мы друзья. А мы просто коллеги. Я Гигу видел 5-7 раз, где-то мы пересекались в жизни", - говорит артист.
Напомним, ранее певица Кристина Соловий отказалась от участия в концерте памяти Степана Гиги. Артистка объяснила, что ее имя появилось на афише, хотя организаторы мероприятия вообще с ней не коммуницировали по этому поводу.