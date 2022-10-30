Павел Зибров неожиданно переделал свой хит о пчелах: "Мертві орки не гудуть"

Исполнитель сделал кавер на свою композицию, где спел об украинских реалиях.
Народный артист Украины Павел Зибров готовит своим поклонникам музыкальный сюрприз.
Так, исполнитель рассекретил, что его легендарный хит "Мертви бджоли не гудуть", которому уже 30 лет, зазвучит по-новому. В нем теперь будет петься о "мертвых орках". Об этом Зибров рассказал в студии "Сніданку.Вихідний":
"Песню "Мертви бджоли не гудуть" 30 лет назад мы написали вместе с Юрием Рыбчинским. Она живет и по сей день. Она очень оптимистичная. И сейчас мы ее переработали на семейном таком ужине. Я говорю: "Давайте "Бджоли" переделаем – "мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть". Зацепились и начали фантазировать", — рассказал о рождении идеи артист.
Также Павел Николаевич в "Сніданку.Вихідний" показал фрагмент грядущего клипа на композицию, который увидит свет уже через неделю. Видео к песне будет анимировано, в нем певец появится нарисованным в образе "Зибрембо" – с повязкой на голове, без рубашки, с оружием в руках и с трезубцем на груди.
Также Зибров рассказал о благотворительных концертах, которые дает в мире. Так, артист уже побывал с выступлениями в Испании и Америке, и вскоре поедет в Чехию. Чаще всего, говорит Павел Николаевич, люди на концертах просят его исполнить песню "Хрещатик", которую также 30 лет назад артист создал с украинским композитором Юрием Рыбчинским.
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