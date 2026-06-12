Павел Зибров неожиданно раскрыл правду о бывшей жене: "Она сделала правильный выбор, что бросила меня"

Павел Зибров

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Украинский певец Павел Зибров напомнил о своей давней истории любви — о бывшей жене Татьяне, а также поделился своим отношением к прошлому.

Певец спокойно говорит о первом браке и не возвращается к обидам. Он представляет себе возможную встречу с бывшей женой без напряжения. В их совместной жизни было несколько важных лет. Впоследствии она выбрала другой путь и новые отношения. Прошло уже более четырех десятилетий, и артист считает эту историю завершенной. Для него это часть личной биографии, а не открытый конфликт.

«Нормальные, хорошие, теплые, человеческие. Все-таки мы прожили с ней три, даже четыре года. И она поступила правильно, что бросила меня. Разлюбила, бросила, влюбилась в другого. Она вышла за него замуж, и уже прошло более 40 лет», — поделился Зибров в комментарии РБК-Украина.

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Павел Зибров

Он также рассказывает о последствиях тех событий уже с высоты прожитых лет. У него сложилась другая жизнь, другая семья и новые смыслы. Артист подчеркивает, что каждый выбор тогда привел к нынешней реальности. И в этом он видит логику судьбы, а не потерю.

«Они живут и, дай Бог, пусть живут дальше. Она уже бабушка. А у меня не было бы Марины, не было бы Дианы — судьба была бы совсем другой», — добавил он.

Павел Зибров

Отдельно Зибров обратился к молодым мужчинам, которые ищут свой путь в жизни. Он подчеркивает важность постоянной работы над собой и внутренней дисциплины. В любви, по его словам, важно не пассивно ждать взаимности, а быть активным участником отношений. Саморазвитие и движение вперед он называет ключом к успеху.

Напомним, недавно Павел Зибров впервые высказался о громком деле Михаила Поплавского и рассказал, где тот находится сейчас.

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