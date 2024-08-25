Павел Зибров нежно поздравил свою жену с юбилеем и удивил ее романтическим сюрпризом: "Сердца идеал"

Украинский певец Павел Зибров рассказал о важном дне в его семье.

Сегодня, 25 августа, супруга исполнителя Марина отмечает юбилей. Так, Павел Зибров в своем фотоблоге показал их редкие романтические фотографии, сделанные в разный период. Также артист раскрыл, что в праздничный день посвятил имениннице песню, в которой воспевает свои искренние чувства к ней.

Кроме того, певец публично адресовал избраннице Марине множество теплых слов и поблагодарил, что когда-то ее встретил, полюбил и теперь имеет дочь Диану. Между тем, Павел Зибров вспомнил, какой творческий путь они с возлюбленной преодолели вместе.

"Моя любимая Маринка, мое солнышко, искренне поздравляю тебя с днем рождения, с юбилеем! Спасибо судьбе, что свела меня с тобой. Ты невероятная, красивая, талантливая, сердечная, справедливая, нежная и обаятельная. С каждым днем я все больше тебя люблю. Ценю и дорожу тобой. Всегда прислушиваюсь к тебе. Мы вместе прошли такой большой жизненный путь – создали "Театр песни Павла Зиброва", пишем песни, концертные программы, радуемся общим успехам, поддерживаем друг друга во всем, а самое главное у нас есть прекрасная дочь Диана – подарок судьбы", - подчеркнул исполнитель.

Павел Зибров на юбилей жены посвятил ей песню

Звезда пожелал жене всего наилучшего и еще раз подчеркнул, что у него есть лучший любимый человек рядом. К тому же, как оказалось, сегодня в семье двойной праздник. Супруги также празднуют жемчужную свадьбу.

"Я очень благодарен тебе и сильно люблю! Желаю тебе крепкого здоровья, теплых мгновений, радости, добра и жить в мире и достатке в нашей процветающей независимой Украине! Ты лучшая в мире жена, и я невероятно счастлив, что мы с тобой – семья и празднуем сегодня еще одну важную дату – 30 лет нашей супружеской жизни! Жемчужная свадьба!", – растрогал Павел Николаевич.

Напомним, сегодня 25 августа сын ведущей Маши Ефросининой Саша также празднует свой первый юбилей. Ведущая показала видео с ним и удивила, как быстро он подрос.

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