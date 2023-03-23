Диана со своим избранником уже давно мечтают о свадьбе.

Известный украинский певец Павел Зибров объяснил, почему его 26-летняя дочь до сих пор не вышла замуж за своего жениха, как планировала ранее.

В частности, Диана со своим избранником, бизнесменом Андреем Ищенко, планируют свадьбу уже давно. Впрочем, постоянно приходится переносить дату: то коронавирус помешал, то Россия, которая напала на Украину.

Павел Зибров говорит, что можно было бы заключить брак без лишних торжеств, однако Диана хочет, чтобы ее свадьба была настоящим праздником.

Диана Зиброва с женихом / Фото: facebook.com/shansovik

"Все откладывается, к сожалению. Да, можно пойти расписаться, собрать 5-10 человек, но, мне кажется, каждая девочка мечтает о том, чтобы одеть белое платье, белую фату, чтобы были друзья, подружки были, был праздник, чтобы было соответствующее настроение. У тебя свадьба – значит, все вокруг должно радоваться", — рассказал Зибров в программе ЖВЛ.

Музыкант подчеркнул, что свадьба обязательно состоится, а ее организацией занимается сама Диана. Зибров добавил, что на праздник пригласят уже не так много гостей, как планировалось ранее, ведь семья артиста со многими знакомыми разорвала связь.

Диана Зиброва с женихом / Фото: facebook.com/shansovik

"Остались друзья те, кто действительно друзья, с которыми тепло, с которыми можно отдать и получить информацию какую-то душевную. Берегите друзей, с которыми можно поплакать и посмеяться", — добавил артист.

Напомним, дочь Павла Зиброва уже долгое время встречается с бизнесменом Андреем Ищенко. После трех лет отношений возлюбленный сделал предложение Диане. Но тогда она ему отказала, потому что боялась семьи. Но впоследствии парочка начала планировать свадьбу, которая должна была состояться в 2022 году.

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