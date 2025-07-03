ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
7814
Время на прочтение
2 мин

Павел Зибров остро высказался о возвращении Потапа и Винника в украинский шоу-бизнес

Народный артист признался, что вычеркнул некоторых артистов из списка доверия.

Автор публикации
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Потап, Павел Зибров, Олег Винник

Потап, Павел Зибров, Олег Винник

Известный певец Павел Зибров прокомментировал слухи, что некоторые артисты пытаются снова вернуться на украинскую сцену. Это касается Потапа и Олега Винника.

Уже несколько недель в шоубизнесовых кулуарах ходят слухи о том, что некоторые артисты, в частности, Потап и Олег Винник, активно работают над тем, чтобы вернуться в родной шоу-бизнес.

Напомним, скандальный певец Олег Винник еще в начале полномасштабной войны скрылся за границу, а его коллега Потап также сейчас проживает за пределами Украины и раздает интервью российским журналистам.

Артисты Потап и Олег Винник сейчас проживают за границей

Артисты Потап и Олег Винник сейчас проживают за границей

"Эти люди вообще не имеют никакой позиции. А беспринципных взрослых людей, которые не имеют опять же своей позиции, я не воспринимаю! И это в то время, когда идет война, вокруг смерти и разруха. Поэтому для меня, собственно, они вычеркнуты. Мне не хочется с этими людьми говорить, их слушать. Какими бы не были у них песни, программы, клипы", — сказал Павел Зибров ТСН.ua за кулисами концерта в МЦКИ.

Также народный артист впервые приоткрыл тайну, с кем планирует следующий дуэт, потому что обсуждал эту возможность со своим коллегой. Им оказался известный певец Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Артем Пивоваров и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Признаюсь вам, мы действительно это обсуждали с Артемом. Пару раз я поддерживал его в некоторых инициативах, после чего он мне сказал: "Павел Николаевич, надо нам с вами дуэт сделать". Я согласился. Талантливейшая личность, креативный человек, думаю, у нас точно получится что-то неожиданное для всех", - говорит Павло Николаевич.

Напомним, на днях Потап совершил неожиданное признание об изменах в личной жизни.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie