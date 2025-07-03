Павел Зибров остро высказался о возвращении Потапа и Винника в украинский шоу-бизнес

Потап, Павел Зибров, Олег Винник

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Известный певец Павел Зибров прокомментировал слухи, что некоторые артисты пытаются снова вернуться на украинскую сцену. Это касается Потапа и Олега Винника.

Уже несколько недель в шоубизнесовых кулуарах ходят слухи о том, что некоторые артисты, в частности, Потап и Олег Винник, активно работают над тем, чтобы вернуться в родной шоу-бизнес.

Напомним, скандальный певец Олег Винник еще в начале полномасштабной войны скрылся за границу, а его коллега Потап также сейчас проживает за пределами Украины и раздает интервью российским журналистам.

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Артисты Потап и Олег Винник сейчас проживают за границей

"Эти люди вообще не имеют никакой позиции. А беспринципных взрослых людей, которые не имеют опять же своей позиции, я не воспринимаю! И это в то время, когда идет война, вокруг смерти и разруха. Поэтому для меня, собственно, они вычеркнуты. Мне не хочется с этими людьми говорить, их слушать. Какими бы не были у них песни, программы, клипы", — сказал Павел Зибров ТСН.ua за кулисами концерта в МЦКИ.

Также народный артист впервые приоткрыл тайну, с кем планирует следующий дуэт, потому что обсуждал эту возможность со своим коллегой. Им оказался известный певец Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Признаюсь вам, мы действительно это обсуждали с Артемом. Пару раз я поддерживал его в некоторых инициативах, после чего он мне сказал: "Павел Николаевич, надо нам с вами дуэт сделать". Я согласился. Талантливейшая личность, креативный человек, думаю, у нас точно получится что-то неожиданное для всех", - говорит Павло Николаевич.

Напомним, на днях Потап совершил неожиданное признание об изменах в личной жизни.

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