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Павел Зибров отправился на "охоту" с кумом и показал поклонникам свою добычу
Певец рассказал, как провел осенний день с другом в лесу.
Украинский певец Павел Зибров показал, как провел осенний день в лесу, и похвастался грибной добычей, которую собрал вместе со своим кумом Петром Магой.
Артист решил воспользоваться тёплой осенней погодой. Ему составил компанию давний друг и крестный отец. Вместе мужчины отправились в лес. Их поход оказался не только грибной прогулкой. Зибров признался, что они успели вдоволь пообщаться. Не обошлось и без шуток и смеха. А в конце прогулки мужчины вернулись ещё и с приятным результатом.
«Осень — время леса, тишины и грибной охоты! Сегодня вместе с кумом Петром Магой отправились за грибами. Поговорили, посмеялись, подышали свежим воздухом и, конечно же, собрали урожай! Вот такие простые моменты — самые ценные», — поделился Павел Зибров.
Судя по фотографиям, корзины после прогулки точно не остались пустыми. Зибров показал немалый урожай, среди которого — много белых грибов.
Напомним, недавно Павел Зибров посвятил новую песню главной женщине своей жизни и показал себя и свою жену в молодости.