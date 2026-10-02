Павел Зибров отправился на "охоту" с кумом и показал поклонникам свою добычу

Павел Зибров

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Украинский певец Павел Зибров показал, как провел осенний день в лесу, и похвастался грибной добычей, которую собрал вместе со своим кумом Петром Магой.

Артист решил воспользоваться тёплой осенней погодой. Ему составил компанию давний друг и крестный отец. Вместе мужчины отправились в лес. Их поход оказался не только грибной прогулкой. Зибров признался, что они успели вдоволь пообщаться. Не обошлось и без шуток и смеха. А в конце прогулки мужчины вернулись ещё и с приятным результатом.

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«Осень — время леса, тишины и грибной охоты! Сегодня вместе с кумом Петром Магой отправились за грибами. Поговорили, посмеялись, подышали свежим воздухом и, конечно же, собрали урожай! Вот такие простые моменты — самые ценные», — поделился Павел Зибров.

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Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Судя по фотографиям, корзины после прогулки точно не остались пустыми. Зибров показал немалый урожай, среди которого — много белых грибов.

Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно Павел Зибров посвятил новую песню главной женщине своей жизни и показал себя и свою жену в молодости.

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