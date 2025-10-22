ТСН в социальных сетях

Павел Зибров оценил стремление Оли Поляковой попасть на "Евровидение": "У нее есть все данные"

Музыкант откровенно поделился мыслями о скандальных заявлениях певицы.

Злата Ковтун
Павел Зибров и Оля Полякова

Павел Зибров и Оля Полякова

Украинский певец Павел Зибров высказался о намерении Оли Поляковой подать заявку на участие в нацотборе на "Евровидение-2026".

Артист отметил, что его коллега имеет все шансы достойно представить Украину на международном конкурсе. Зибров подчеркнул мастерство исполнительницы и ее многолетний опыт.

"Я думаю, что она достойная девушка, яркая. У нее колоссальная практика. Есть все данные - и физические, и голосовые, и обучена. Думаю, она могла бы показать класс, честно", — сказал певец в комментарии для NV.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

К слову, несколько дней назад Оля Полякова заявила, что планирует принять участие в нацотборе. Однако согласно официальным правилам, артистка не может этого сделать, ведь выступала в России в 2015 году. Несмотря на это, певица отметила, что готова судиться с организаторами и уже направила на "Суспільне" официальное письмо с просьбой изменить правила конкурса.

Впоследствии организаторы публично отреагировали на ее заявление. Более того, продюсер Поляковой жестко наехал на организаторов нацотбора и намекнул на выступления Джамалы 2014 года в РФ. Однако пока команда исполнительницы и "Суспільне" не достигли взаимопонимания.

Напомним, недавно продюсер Игорь Кондратюк также отреагировал на желание Оли Поляковой участвовать в нацотборе на "Евровидение". Знаменитость эмоционально прокомментировал скандальную ситуацию вокруг певицы.

