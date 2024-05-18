Павел Зибров поднялся на верхушку "Родины-Мать" и восхитил живописным видом

Артист оказался на 92-метровой высоте.
Украинский певец Павел Зибров поднялся на 92-метровую верхушку монумента "Родина-Мать" в Киеве.
Как признается Павел Зибров, после съемок клипа возле монумента ему предложили подняться до зоны щита "Родины-Мать" и насладиться панорамой. Уже со смотровой площадки артист показал, какой невероятный пейзаж открывается на столицу. К слову, площадка окружена высокими изгородями в целях безопасности.
К слову, поднятие к щиту "Родины-Мать" Павел Николаевич назвал еще тем "квестом". И показал, какой экстремальный путь им с дочерью Дианой пришлось пройти, идя к цели.
"Вчера получил колоссальные эмоции! Невероятные виды открываются со смотровой площадки на щите "Родины-Мать"! Попасть туда по всем опасным лестницам было еще тем квестом! Но оно того стоит!", - поделился впечатлениями Павел Зибров.
Кроме того, певец посетил музей Второй мировой войны и показал, как он выглядит изнутри.
Напомним, недавно Павел Зибров восхитил фото с 27-летней дочерью Дианой и ее женихом.
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