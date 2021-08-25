Павел Зибров похвастался красавицей-женой и поздравил ее с днем рождения

Сегодня в семье артиста двойной праздник.

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о двойном празднике в его семье.

Так, сегодня, 25 августа, день рождения празднует жена исполнителя Марина. По этому случаю Зибров поздравил любимую и засыпал ее фотографиями свою страницу в Instagram. Кроме того, романтик Павел Николаевич адресовал любимой много приятных слов:

Павел Зибров с женой Мариной / instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с женой Мариной / instagram.com/pavlo_zibrov

"Любимая моя Мариночка, моя надежная опора и поддержка, рупор справедливости, мудрости, нежности, женственности и красоты, поздравляю тебя с днем рождения! Я счастливый человек, потому что в жизни у меня есть ты. И все эти годы не устаю говорить: я тебя люблю! Спасибо за дочь Диану, нашу жемчужину и твоей житейскую мудрость, креативность, понимание, терпение, поддержку и любовь!" — пожелал звездный муж.

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой / instagram.com/pavlo_zibrov

Кроме того, Павел и Марина Зибровы сегодня также празднуют 27 лет со дня как поженились:

"Сегодня ровно 27 лет как мы поженились, хороший двойной праздник. Пусть в твоем сердце постоянно играет музыка счастья, пусть для тебя каждый день дарит улыбку и крепкое здоровье, вдохновение и жажду, много радости и добра! Купайся в счастье, тони в любви! Многая благая лета, любимая! Так поднимем бокалы за тебя и нашу семью. Зибровы - это сила, Зибровы — это бренд!" - добавил певец.

Павел Зибров с женой Мариной / instagram.com/pavlo_zibrov

Отметим, что Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Возлюбленная работает директором, режиссером и художником по костюмам в театре Зиброва. У супругов есть дочь, 24-летняя Диана. Также Павел Николаевич усыновил сына жены от первого брака Александра.

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