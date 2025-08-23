Павел Зибров похвастался полученной от президента важной наградой

Павел Зибров получил орден Ивана Мазепы / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров получил от президента Украины Владимира Зеленского важную награду.

Исполнителю вручили орден Ивана Мазепы. Певец получил награду за вклад в возрождение и развитие украинского государства. Павел Зибров говорит, что для него было важно получить орден Ивана Мазепы. Особенно символична дата вручения награды - День Государственного флага Украины. Певец говорит, что для него большая честь получить орден Ивана Мазепы именно в такой особенный день.

"Для меня большая честь именно сегодня (23 августа - прим. ред.) получить орден Ивана Мазепы - награду за вклад в возрождение и развитие украинского государства. Это награда, которая символизирует веру в культуру, язык, искусство, потому что именно они являются духовным оружием нашего народа. Спасибо за такую высокую награду!" - поделился артист.

Павел Зибров получил орден Ивана Мазепы / © instagram.com/pavlo_zibrov

В комментариях подписчики Павла Зиброва начать активно поздравлять его с получением такой важной награды. Фанаты отметили, что очень сильно гордятся своим кумиром.

