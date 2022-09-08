Павел Зибров похвастался семейной идиллией и показал свой роскошный особняк

Так, Павел Зибров на странице в Instagram запостил серию снимков, на которых предстает вместе со своей женой Мариной и дочерью Дианой.

Как рассказал артист, к семье в гости пришел их друг, фотограф Александр Демиденко и сделал несколько памятных кадров для семейного альбома:

Павел Зибров с женой Мариной / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с семьей / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Сейчас еще больше ценишь такие моменты и хочешь, чтобы они остались в памяти как можно дольше. Нсмотря на болезненные события и новости, мы стараемся держать эмоциональный баланс, благодарим наших защитников и защитниц за то, что на некоторое время можем отдохнуть душой, почитать книгу, приготовить вместе завтрак, пообщаться. Очень важно восстанавливать силы, наполняться эмоциями, чтобы дальше как можно лучше двигаться только вперед к победе!" – рассказал Зибров.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью Дианой / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

На фотографиях семья позирует в нарядах в одной цветовой гамме. Съемки проходили на территории особняка семьи Зибровых. Правда, где расположен дом, Павел Николаевич не уточнил, лишь указал геолокацию – Украина.

Павел Зибров с семьей / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с семьей / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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