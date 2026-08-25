Павел Зибров похвастался женой-красавицей и трогательно поздравил ее с важным праздником

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский певец Павел Зибров похвастался женой-красавицей по случаю особенного праздника.

25 августа у Марины Зибровой день рождения. Избраннице артиста исполняется 67 лет. Исполнитель уже поздравил возлюбленную с этим важным праздником. В Instagram певец опубликовал свежее фото с женой-красавицей. Также Павел Зибров адресовал ей нежные и теплые слова с поздравлениями.

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В первую очередь исполнитель поблагодарил родителей возлюбленной, благодаря которым появилась такая красавица, которая стала не просто его женой и мамой дочери, но и верной спутницей в жизни, самым близким человеком, музеем и вдохновением.

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«Ты невероятно красивая — и не только снаружи. В тебе есть та особенная красота, которая с годами становится только сильнее. Ты талантливая, мудрая, добрая, искренняя и очень сильная и справедливая женщина. Я горжусь тобой и каждый день благодарю судьбе за то, что именно ты рядом со мной», — отметил артист.

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров пожелал жене в день рождения самого главного - здоровья и мирного неба над Украиной. Все остальное, как говорит певец, он для нее купит. Также исполнитель отметил, что они с дочерью всегда будут рядом и сделают все возможное, чтобы Марина Зиброва купалась в счастье.

«Купайся в счастье, утопай в любви, пусть сбываются все твои мечты и желания. А я всегда буду рядом поддерживать, обнимать, беречь и любить тебя», — подчеркнул артист.

Напомним, Павел и Марина Зибровы уже в течение 32 лет состоят в браке. Предлагаем узнать, какие еще звездные пары в украинском шоу-бизнесе считаются самыми крепкими.

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