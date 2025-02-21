Павел Зибров показал фото с дочерью-красавицей и публично обратился к ней

Народный артист Украины Павел Зибров публично поздравил свою дочь с днем рождения.

Сегодня, 21 февраля, Диана Зиброва отмечает свое 28-летие. По этому случаю певец поздравил именинницу особой публикацией в Instagram. Павел Николаевич вспомнил, как Диана изменила его с женой жизни и сейчас он гордится ею. Кроме поздравлений, исполнитель показал архивные фото дочери и каким было ее детство.

Дочь Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Дочь Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"С Днем рождения, наша дорогая доченька, наше счастье, дорогая Дианочка! Ты пришла в этот мир в морозный зимний день, словно ясное солнышко, озарившее наши жизнь любовью, теплом и светом. Ты – наша радость, вдохновение, гордость, самое ценное сокровище! Твое доброе сердце, светлая душа, искренность, преданность своему делу и любовь к родным и близким вдохновляют и согревают всех, кто рядом! Несмотря на все вызовы, ты всегда идешь вперед – целеустремленная, смелая, настойчивая. Ты творишь свое будущее, и мы знаем: оно будет светлым и ярким! Мы с мамой всегда рядом и всегда поддержим!" – восхитил Павел Николаевич.

Павел Зибров с семьей / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Певец пожелал 28-летней Диане вдохновения в мирной Украине, исполнения мечтаний и счастья. И добавил, что всегда с возлюбленной Мариной будет поддерживать дочь, несмотря ни на что.

"Желаю тебе жить в мирной, цветущей Украине, которая будет дарить тебе крылья для новых свершений, заниматься любимым делом и быть по-настоящему счастливым. Пусть твои мечты сбываются, и твоя нежная улыбка всегда сияет на твоем лице! Мы безгранично любим тебя! С Днем рождения!" – пожелал звездный папа дочери.

Жена и дочь Павла Зиброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Напомним, недавно знаменитый футболист Андрей Шевченко поздравил свою маму с днем рождения и показал с ней редкое фото.

Читайте также: