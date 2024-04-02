Павел Зибров показал, как отпраздновал изумрудную свадьбу 77-летнего кума

Украинский певец Павел Зибров рассказал о празднике своего товарища и кума Юрия Рыбчинского.

Так, 1 марта известный украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский вместе с супругой отпраздновали 55-ю годовщину брака. Поздравить кумовьев с особым праздником пришли и супруги Зибровые. В частности, Павел Николаевич в черном костюме спел несколько своих знаменитых хитов с Юрием Евгеньевичем, а с его женой – потанцевал. Этими кадрами Павел Зибров поделился в фотоблоге.

Павел Зибров на праздновании годовщины брака Рыбчинских / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров на праздновании годовщины брака Рыбчинских / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров на праздновании годовщины брака Рыбчинских / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"1.04.24. Рыбчинским 55 – изумрудная свадьба! Дай Бог мира, добра, счастья, любви, вдохновения и крепкого здоровья вашей семье! Вы невероятны! Очень любим вас!", – восхитил подписью кадра певец.

Также на праздновании изумрудной свадьбы Павел Николаевич сделал семейное фото на память не только с кумовьями, но и женой Мариной.

Павел Зибров с супругой и семьей Рыбчинских / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

В комментариях поклонники артиста также поздравили семью Рыбчинских с праздником и пожелали еще многих лет вместе.

Напомним, недавно Павел Зибров показал, как он ухаживает за собственным загородным особняком и удивил, что ему удалось сделать впервые.

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