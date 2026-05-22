Павел Зибров показал своего звездного 81-летнего кума и трогательно обратился к нему

Павел Зибров с дочерью Дианой и кумом Юрием Рыбчинским / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров публично обратился к своему куму, легендарному поэту Юрию Рыбчинскому, который празднует день рождения.

22 мая Герою Украины и автору десятков культовых песен исполнился 81 год. По этому случаю артисты, друзья и поклонники адресуют имениннику теплые слова и делятся воспоминаниями. Не остался в стороне и Павел Зибров, которого с Рыбчинским связывает не только многолетняя дружба, но и родственные отношения.

Дело в том, что Юрий Евгеньевич является кумом певца — именно он в свое время крестил дочь Зиброва Диану. В своем фотоблоге артист показал совместные фотографии и посвятил поэту эмоциональное поздравление. Также Зибров пожелал куму крепкого здоровья, долгих счастливых лет в кругу близких и вдохновения для новых творческих свершений.

Павел Зибров с кумом Юрием Рыбчинским / © instagram.com/pavlo_zibrov

«С Днем рождения, кум! Герой Украины, человек-легенда, человек-эпоха, человек с большим сердцем и душой. Для меня большая честь и счастье идти рядом с тобой, Юрчик, сквозь годы, делить сцену, творчество и настоящую дружбу! Желаю крепкого здоровья, долгих счастливых лет в кругу самых близких, огромного вдохновения и еще много-много новых строк, которые станут песнями для всей страны. Любим тебя! Твои Зибровы!» — растрогал поздравлением исполнитель.

