- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 266
- Время на прочтение
- 1 мин
Павел Зибров показал своего звездного 81-летнего кума и трогательно обратился к нему
Певец рассказал об особом событии в жизни Юрия Рыбчинского.
Украинский певец Павел Зибров публично обратился к своему куму, легендарному поэту Юрию Рыбчинскому, который празднует день рождения.
22 мая Герою Украины и автору десятков культовых песен исполнился 81 год. По этому случаю артисты, друзья и поклонники адресуют имениннику теплые слова и делятся воспоминаниями. Не остался в стороне и Павел Зибров, которого с Рыбчинским связывает не только многолетняя дружба, но и родственные отношения.
Дело в том, что Юрий Евгеньевич является кумом певца — именно он в свое время крестил дочь Зиброва Диану. В своем фотоблоге артист показал совместные фотографии и посвятил поэту эмоциональное поздравление. Также Зибров пожелал куму крепкого здоровья, долгих счастливых лет в кругу близких и вдохновения для новых творческих свершений.
«С Днем рождения, кум! Герой Украины, человек-легенда, человек-эпоха, человек с большим сердцем и душой. Для меня большая честь и счастье идти рядом с тобой, Юрчик, сквозь годы, делить сцену, творчество и настоящую дружбу! Желаю крепкого здоровья, долгих счастливых лет в кругу самых близких, огромного вдохновения и еще много-много новых строк, которые станут песнями для всей страны. Любим тебя! Твои Зибровы!» — растрогал поздравлением исполнитель.
Напомним, недавно актер Венсан Кассель показал младшую дочь от бывшей жены Моники Беллуччи и нежно поздравил ее с 16-летием.