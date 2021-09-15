Павел Зибров показал свой роскошный особняк с озером, бассейном и фонтаном из Италии

Артист живет под Киевом.

Украинский певец Павел Зибров впервые показал свой роскошный загородный особняк.

Артист вместе с семьей живет под Киевом. Экскурсию исполнитель провел в программе "Звездный путь". Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

Имение Павла Зиброва / скриншот с видео

Бассейн Павла Зиброва / скриншот с видео

Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

Звездная аллея гортензий Павла Зиброва / скриншот с видео

"У нас есть цветы от Билонижко, Таи Повалий, затем куст Аллы Кудлай, Юрия Рыбчинского, Петра Маги. Марина отвечает за эти кусты. Участок, где розы, мы называем Швейцарией. А моя ответственность — участок за воротами, за черным ходом. Я называю его деревней. Там ставок, черепаха у меня живет, там дикие утки, ужи, ежики, белки, живности. Там огород и сад", — рассказал Зибров.

Озеро Павла Зиброва / скриншот с видео

На территории поместья еще 4 сотки огорода и сад, где можно поесть свежих ягод. Так, певец сам выращивает малину, виноград, клубнику, крыжовник, голубику, яблоки, сливы-персики и груши. Также на огороде растут помидоры, огурцы, перец, кабачки и капуста.

"Марина на огород не ходит, я сюда не пускаю. Я из деревни Червоного. Меня мама приучила с детства, что нужно на огороде все сделать. У меня есть сторож Гена, мне помогает, иногда он сюда заходит", — добавил артист.

Город Павла Зиброва / скриншот с видео

У Зиброва также есть баня и бильярд. Певец говорит, что именно здесь рождаются его новые хиты.

Баня Павла Зиброва / скриншот с видео

Напомним, не так давно стало известно, на чем ездят украинские звезды и у кого дороже авто. Селебритис предпочитают дорогие машины.

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