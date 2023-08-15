Павел Зибров показался с 26-летней дочерью-красавицей и похвастался новой наградой

Известный украинский певец Павел Зибров показал редкое фото с дочерью Дианой и похвастался почетной наградой.

В своем Instagram исполнитель поделился, что получил Орден "Золотого Триумфального Сокола". Почетную награду артисту вручил Президиум Ассамблеи деловых кругов. Обычно ее вручают за заслуги перед обществом, благотворительную деятельность, весомый вклад в укрепление украинской государственности, активную миротворческую деятельность и прочее.

"Искренне рад получить почетную награду — Орден "Золотого Триумфального Сокола". Благодарен Президиуму Ассамблеи деловых кругов Украины за признание и доверие! Вместе к победе!" – поделился артист.

Павел Зибров получил почетную награду / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Поддержать Зиброва во время официального вручения награды пришла его 26-летняя дочь-красавица Диана. Артист сделал селфи с девушкой. Дочь исполнителя одела вышиванку, а сам Зибров был в футболке, где изображены герб и флаг Украины.

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Также Диана и в Сети поздравила звездного отца. В комментариях под постом девушка коротко написала: "Поздравляю!".

Напомним, что недавно режиссер Ахтем Сеитаблаев получил от сил территориальной обороны ВСУ нагрудный знак. Особую награду кинохудожник посвятил своей маме, которая ушла из жизни в оккупированном Крыму.

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