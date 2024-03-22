Павел Зибров показался со своим 77-летним кумом и женой-красавицей

Украинский певец Павел Зибров показался со своим звездным кумом Юрием Рыбчинским и женой Мариной.

Фотографию Павел Николаевич опубликовал на своей странице в Instagram. На изображении улыбающийся певец предстает в черном костюме в объятиях самых родных. В частности, рядом с ним жена Марина и 77-летний Юрий Рыбчинский, который является крестным отцом для их дочери Дианы. Вероятно, фото было сделано во время одного из светских мероприятий. К слову, легендарный поэт-хитмейкер дружит с Павлом уже более 30 лет.

"Кумовья!", - написал 66-летний Павел Зибров на фото.

Павел Зибров с женой Мариной и кумом Юрием Рыбчинским / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Отметим, композитор, народный артист Украины Юрий Рыбчинский также долго работал над созданием хитов для Павла Зиброва. В частности, он написал для звезды одни из самых известных его композиций: "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "День народження" и другие.

Напомним, недавно украинский певец Андрей Кравченко признался, что в свое время учился в одном университете с племянником Павла Зиброва и рассказал о совете, который ему дала жена певца Марина.

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