Павел Зибров показался возле своего загородного особняка и признался, что сделал впервые

Артист поделился, как встретил первые теплые дни весны.
Украинский певец Павел Зибров показал, как проводит время увозле своего загородного поместья.
Так, Павел Николаевич на странице в Instagram поделился с поклонниками, как продуктивно прошли его выходные. В частности, певец показал, как в собственном саду чистил поверхности садовой мебели с помощью специального устройства.
"Наслаждаюсь погодой и работаю!", – написал знаменитость.
Уже ближе к вечеру Павел Зибров решил полностью насладиться первыми теплыми днями весны на улице и развел костер, чтобы впервые приготовить бургеры с мясом, овощами и сыром на мангале.
"После того, как я хорошо поработал сегодня, помыл, подрезал, можно и котлеты приготовить. Первый раз готовил бургеры. Кажется, получилось", – добавил артист.
После вкусного ужина Павел Николаевич вышел на вечернюю прогулку и наблюдал за прекрасными видами возле озера со своим четырехлапым другом.
"И вечерняя прогулка возле озера!", - подписал атмосферный снимок звезда.
Напомним, недавно певец Павел Зибров восхитил редкой фотографией со своим 77-летним кумом и женой Мариной.
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