Павел Зибров показался возле своего загородного особняка и признался, что сделал впервые

Украинский певец Павел Зибров показал, как проводит время увозле своего загородного поместья.

Так, Павел Николаевич на странице в Instagram поделился с поклонниками, как продуктивно прошли его выходные. В частности, певец показал, как в собственном саду чистил поверхности садовой мебели с помощью специального устройства.

"Наслаждаюсь погодой и работаю!", – написал знаменитость.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Уже ближе к вечеру Павел Зибров решил полностью насладиться первыми теплыми днями весны на улице и развел костер, чтобы впервые приготовить бургеры с мясом, овощами и сыром на мангале.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"После того, как я хорошо поработал сегодня, помыл, подрезал, можно и котлеты приготовить. Первый раз готовил бургеры. Кажется, получилось", – добавил артист.

После вкусного ужина Павел Николаевич вышел на вечернюю прогулку и наблюдал за прекрасными видами возле озера со своим четырехлапым другом.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"И вечерняя прогулка возле озера!", - подписал атмосферный снимок звезда.

Напомним, недавно певец Павел Зибров восхитил редкой фотографией со своим 77-летним кумом и женой Мариной.

Читайте также: