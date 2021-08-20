Павел Зибров после скандала с концертом ко Дню Независимости вступился за режиссера шоу

Артист поблагодарил поклонников за поддержку.

Народный артист Павел Зибров поблагодарил фанов за поддержку в связи с тем, что ему отказали в участии в концерте ко Дню Независимости Украины.

Павел Николаевич признался, что не ожидал такой реакции и так много неравнодушных к его творчеству ему написало. В то же время певец попросил поклонников поумерить свой пыл и не оскорблять в комментариях его коллег по сцене.

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"В этом концерте есть большое количество достойных, настоящих артистов, таких, как Тарас Петриненко, Ирина Билык, Олег Винник, Александр Пономарев, Виктор Павлик, Руслана, Наталья Могилевская, Нина Матвиенко, группы ВВ, и "Океан Эльзы", Верка Сердючка... и молодые талантливые артисты: MONATIK, KAZKA, TAYANNA, Оля Полякова, Потап, Дидзьо, Джамала, Тина Кароль, Сергей Бабкин ... Может о ком-то забыл — простите. Поэтому считаю, что этот концерт должен быть интересным, увидим", — отметил Зибров.

Кроме того, вступился Зибров и за режиссера концерта Катю Царик, которая якобы была против участия артиста в шоу и которая сказала, что на концерте будут "достойные из достойных" и многие не попадают, в частности Зибров.

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"Поверьте, не она решала, кто из артистов будет выступать на этом действе. Она молодая и талантливая и, видимо, ей просто не хватило такта, разговаривая со мной. Уверен, что это было не ее мнение ... Да, очень бы хотелось, чтобы в начале этого списка были артисты, которые прославляли своими песнями нашу страну на заре Независимости", — сказал певец.

Напомним, на днях Павел Зибров рассказал, что его не включили в список артистов, которые выступят на концерте ко Дню Независимости. Певцу заявили, что "он конфликтный человек" и что в список взяли "лучших из лучших".

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