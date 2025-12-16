Павел Зибров после смерти Степана Гиги раскрыл его диагноз, который он скрывал: "Не должны были знать"

Степан Гига и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Реклама

Народный артист Украины Павел Зибров поделился личными воспоминаниями о покойном Степане Гиге и впервые рассказал о болезни, которую певец тщательно скрывал от поклонников при жизни.

После прощания со Степаном Гигой во Львове Павел Зибров признался, что артист имел серьезные проблемы со здоровьем, однако принципиально не выносил их на публику. По словам Зиброва, Гига считал, что публика должна знать его через песни, а не через диагнозы. Как рассказал певец, Степан Гига много лет жил с сахарным диабетом и даже год назад перенес тяжелую операцию.

«О том, что он болел сахарным диабетом, широкая публика, конечно, не знала — и знать этого не должна была. В нашем кругу об этом было известно. Год назад он даже перенес операцию, связанную с этой болезнью», — отметил певец в комментарии oboz.ua.

Реклама

Степан Гига

Отдельно артист вспомнил совместные выступления со Степаном Гигой и признался, что они имели амбициозные творческие планы. Зибров вспомнил случай, когда из-за опоздания коллеги ему пришлось продолжать собственный концерт, а после выступления между ними завязался теплый разговор, который перерос в идею большой коллаборации. Идея захватила Степана Гигу, однако реализовать ее уже не суждено было.

«Работали на одной сцене. Он должен был выступать после меня, но опаздывал, потому что перед тем у него был концерт во Львовской области, откуда сразу переезжал к нам. Поэтому мне пришлось затянуть свое выступление. Организаторы просили: „Павел Николаевич, еще песню, еще одну“. Нет проблем, поем. После концерта мы с ним общались, и я предложил: „Давай сделаем коллаборацию — Павел Зибров, Иво Бобул и Степан Гига. Ты споешь один куплет моего 'Хрещатика', я — часть песни 'Цей сон' и так далее“. Ему эта задумка понравилась, но не суждено было. Миллионы просмотров, любовь слушателей и произведения, которые будут жить дальше. Он уже вписан золотыми нитями в историю украинской песни»,— растрогал Павел Николаевич.

Напомним, недавно стало известно о еще одной мечте Степана Гиги, которую ему не удалось воплотить при жизни. 66-летний исполнитель умер 12 декабря в больнице Львова.