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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Павел Зибров после сорванной помолвки дочери назвал серьезные требования к будущему зятю: "Этого нет"

Певец также признался, готов ли сватать Диану с представителями украинского шоубиза.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Павел Зибров с дочерью

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинский певец Павел Зибров прокомментировал личную жизнь дочери Дианы и каким видит будущего зятя.

По словам артиста, его дочь, прежде всего, должна быть любимой. Для него также важно, чтобы мужчина рядом с ней имел любимое дело, развивался и был самодостаточным. Павел Николаевич на проекте «Наодинці з Гламуром» признался, что не готов полноценно способствовать успеху будущего избранника Дианы, а если просто им помочь, то тогда да.

«Она уже год холостячка. Ей нужно с нормальным образованием. Самое главное, чтобы он ее любил и я видел, что парень талантлив в любой сфере, какой он будет заниматься, и хочет чего-то добиться, расти. И не просто сидеть „а может, тесть будет помогать, а может, продвинет, закажет словечко“. Этого категорически нет. Своими силами. А где нужно помочь, я помогу», — признался музыкант в комментарии Анне Севастьяновой.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Также знаменитость честно признался, готов ли принять в семью еще одного артиста. У Павла Зиброва на это своя позиция. Он говорит, что не видит рядом с Дианой творческую личность. В частности, вспомнил постоянные разногласия в отношениях двух звезд Иво Бобула и Лилии Сандулесы, которые спустя годы разоблачили, что их роман имеет немало скелетов в шкафу.

«В семье должен быть один артист. Посмотрите на Иво Бобула и Сандулесу. Жили и любовь, а потом… Вот там, где сходятся два артиста толка не будет. Поэтому ей не нужно никакого артиста», — добавил Павел Николаевич.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Напомним, недавно Павлу Зиброву повысили пенсию и он назвал сумму, которую получает сейчас.

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