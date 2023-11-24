Павел Зибров потроллил Потапа и прокомментировал его пребывание в "испанской ТРО"

Украинский певец Павел Зибров высказал свое мнение относительно известного рэпера и продюсера Потапа, ныне находящегося за рубежом.

Павел Николаевич считает, что сейчас у каждого свой путь. Впрочем, он не смог скрыть улыбки, когда вспомнил "испанскую ТРО". Из этих слов стало ясно, что артист намекнул на рэпера Потапа. Поскольку именно эта звезда часто нарывается на хейт за то, что во время войны находится за границей.

К тому же исполнитель сделал предположение, почему рэпер покинул Украину.

"Кто-то устал, отдыхает за границей, возглавляет "испанскую ТРО". Ну, испугался, устал, растерялся", - поделился Зибров в интервью Анатолию Анатоличу.

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Так, украинский исполнитель отметил, что каждый по-разному воспринимает обстоятельства. И добавил, что с такими личностями все же разбираться не ко времени.

"У каждого своя нервная система. Потом уже после войны будут разборки, думаю", - отметил Павел Николаевич.

Напомним, недавно украинская певица Настя Приходько также прокомментировала деятельность рэпера и продюсера Потапа. Она объяснила, почему всегда критикует его скандальное поведение.

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