Павел Зибров предположил, когда закончится война в Украине: "Подпишем соглашение"

Народный артист Украины Павел Зибров, который ранее рассказал о своей зарплате преподавателя в университете, назвал свой прогноз по прекращению огня на территории Украины.

Исполнитель в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" предположил, что полномасштабное вторжение закончится уже весной 2025 года. По мнению Павла Николаевича, этому будет способствовать подписанное соглашение. Звезда говорит, что мир уже увидел силу и выносливость украинцев, чтобы принять решение об остановке огня. И добавляет, что Украина точно выстоит до конца.

Павел Зибров

"Не сломать Украину. Три года длится война, а мы такие упрямые, такие отважные и мы будем бороться до конца. Поэтому я уверен, этой весной будет мир, подпишем (соглашение – прим. ред.) и вернемся к спокойной жизни. Обязательно будет!" – подчеркнул Павел Николаевич.

Звезда убежден, что украинцы вернутся к счастливой мирной жизни и отстроят Родину: "Жизнь не остановить. Верю, что наш народ никогда не допустит такого, чтобы жить по их правилам. Такого не будет! Мы отстроим и будут еще счастливые моменты".

Напомним, недавно Павел Зибров ошеломил, как оконфузился прямо на сцене и вышел из ситуации.

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