Павел Зибров приехал попрощаться с Григорием Чапкисом и рассказал, что их связывало

Артист отметил, что Григорий Николаевич всегда его подбадривал.

Украинский певец Павел Зибров один из немногих из украинского шоу-бизнеса, кто приехал в филармонию проводить в последний путь легендарного хореографа Григория Чапкиса.

В комментарии журналисту ТСН.ua исполнитель поделился, что их связывало с Григорием Николаевичем.

ТСН.ua

"Многое. Выступления, и в жюри, я тоже танцевал в "Танцях з зірками". Он подбадривал, он всегда был объективным, никогда не унижал человека. Напротив давал хороший совет. Он показал своей жизнью, что не надо заглядывать в паспорт, нужно создавать. Если ты творец, то возраст не играет роли совсем", — отметил Зибров.

ТСН.ua

Также певец поделился самым ярким воспоминанием, связанным с Григорием Чапкисом.

"У нас было одно выступление, потом второе выступление. Мы были на машинах, там фуршет, наливают. Я говорю: "Как вы поедете, здесь же такой пир, прием. Вы с водителем?". Он говорит: "Я сам за рулем, я сам поеду". Пожилой человек, в почтенном возрасте, он сам за руль! И никогда не позволял себе выпить. Относился к этому ответственно. Школа осталась и шлейф остался Чапкиса в украинском бальном танце. Я не знаю, пока такой замены нет", — констатировал Зибров.

Отметим, что провести маэстро в последний путь также приехал его коллега по проекту "Танці з зірками" Влад Яма. Во время прощания танцовщик не сдерживал слез. Он поделился, кем для него был Григорий Чапкис.

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