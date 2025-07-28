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Павел Зибров пригласил Билык в гости на дачу и показал, как они вместе время проводят: "Семейный день"
Артисты впервые за долгое время собрались отдохнуть от гламурной жизни.
Народный артист Украины Павел Зибров растрогал искренним и теплым признанием о своем недавнем отдыхе.
Как признался артист, в эти выходные к нему на дачу приехала его давняя подруга и коллега — певица Ирина Билык. В Киевской области звезды решили устроить себе непринужденный день без светских хлопот — с ароматом шашлыков, душевными разговорами и юмором. Павел Николаевич добавил, что такая возможность выпадает очень редко, поэтому они сполна насладились моментом.
"Вчера был прекрасный семейный день! Мы с Ирочкой Билык идем жарить шашлык у Паши на даче. Мы наконец-то отдыхаем. Без концертов, без гламура, без макияжа. Натурель! Будут у нас курица, ребрышки и шашлык", — похвастались звезды.
К тому же Билык, известная своим фирменным юмором, не упустила случая пошутить и призналась, что на мангале жарится мясо не только животных, но и "несколько ее бывших".
В комментариях фаны порадовались такому звездному тандему и пожелали им вкусного уикенда:
Вот это компания. Легенды!
Ируся как что-то скажет... Классная
Простенько, непринужденно и по-домашнему тепло. Ира, Павел Николаевич, вы классные!
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