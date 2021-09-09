Павел Зибров признался, что его сын от первого брака не общается с сестрой и братом

Сам артист также крайне редко видит старшего сына.

Украинский певец Павел Зибров, который недавно неожиданно спел с Анной Тринчер, разговорился о личной жизни.

В программе DOROTYE артист поделился, что крайне редко видится со своим сыном от первого брака Сергеем. Павел Николаевич также признался, что сын не общается с его детьми от брака с Мариной. Как известно, у супругов есть общая дочь Диана и сын Александр от предыдущих отношений Марины.

"Сергей не общается ни с Дианой, ни с Сашей. Когда были меньше, Сергей к нам приходил. Когда в школе учился, когда студентом был. Потом все. Он давным давно женился. Своя семья — отрезанный ломоть", — сказал Зибров.

Сын Павла Зиброва от первого брака Сергей

Он объяснил, почему и сам редко видит Сергея:

"Я даже не знаю, как это можно объяснить. У меня своя семья. Своих гастролей, своих проблем, своих тем, чтобы ходить в гости к своему сыну от первого брака, - у меня нет времени", — поделился исполнитель.

Жена и дети Павла Зиброва

С нынешней женой Зиброва Мариной Сергей тоже не общается. По мнению Павла Николаевича, с детства у парня была определенная ревность к ней. И это несмотря на то, что экс-супруга артиста сама его бросила.

Вместе с тем Зибров заверил, что если сын обратится к нему за помощью, он все решит и обязательно ему поможет.

Напомним, что год назад Павел Зибров откровенно рассказал об измене первой жены. Зибров очень хотел спасти брак хотя бы ради ребенка, певец обещал измениться, однако первая жена Татьяна была неумолима. Она заявила, что "не хочет и не будет" жить с Павлом. Артист надеялся, что со временем все наладится, пока не застал жену с любовником.

Тогда их сыну было два года. Павел Зибров пришел домой, собрал вещи и уехал. По словам артиста, экс-супруга просила не мешать ее "новой семье" и даже просила, чтобы Зибров позволил, чтобы сын был на фамилии нового избранника. Однако артист категорически отказал.

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