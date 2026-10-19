Павел Зибров признался, как жена контролирует его окружение и реагирует на красивых женщин

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский певец Павел Зибров рассказал об отношениях с женой Мариной, признался, из-за чего у них возникают споры, и объяснил, как возлюбленная реагирует на окружающих его красивых женщин.

Супруги вместе уже 33 года. За это время они научились находить общий язык даже в рабочих вопросах. 69-летний артист не скрывает, что прислушивается к мнению жены. Марина активно участвует в его творческой жизни. Именно она одной из первых оценивает новые песни мужа. В то же время в их отношениях есть тема, которая порой становится поводом для ревности.

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Павел Николаевич рассказал, что их споры в основном касаются работы и сценического образа артиста.

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«У нас ссоры больше по творчеству: "Не так оркестровку сделал, не так голос у тебя звучит, нет — балет не те костюмы, бэк-вокалистка у тебя очень красивая, давай уберем". Ну условно», — поделился певец в интервью Алине Доротюк.

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Однако не только музыкальные решения могут вызвать недовольство Марины. По словам Павла, жена внимательно следит за тем, какие женщины окружают его на концертах и гастролях. Особенно ее настораживают слишком красивые девушки, ведь работа артиста предполагает постоянные поездки, отели и общение с разными людьми.

«С Павлом Зибровым рядом всегда красивые девушки. Но не дай Бог супер красивые, так она их убирает сразу. "Паша, я знаю, у нее такие глаза, у тебя гастроли, гостиницы, поезда — не нужно тебе это все". Я так — хух, ну ладно. Но я ее слушаюсь», — с юмором рассказал исполнитель о ревности любимой.

Павел Зибров с женой и дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

Несмотря на такие моменты, Зибров не считает, что жена ограничивает его свободу. Напротив, артисту нравится их модель отношений, в которой он охотно уступает любимой и не стесняется этого. Для объяснения своих чувств Павел даже вспомнил собственную песню «Чаклунка».

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«Вот "Чаклунка" песня у меня есть… В жизни каждого мужчины рано или поздно появляется та колдунья, которая приворожит тебя, которая увлечет тебя, которая поглотит тебя, которая превращает обыденность в сказку. Вот я в той сказке и я не хочу из этой сказки выходить. Мне там классно. "Так ты что, подкаблучник?" — Да! Я подкаблучник! Но мне так кайфово», — признался певец.

Напомним, недавно Павел Зибров удивил, как нанял дочь на работу и какую зарплату ей платит.

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