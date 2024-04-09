Павел Зибров признался, когда его 27-летняя дочь сыграет свадьбу с женихом-бизнесменом

Украинский певец Павел Зибров заговорил о предстоящей свадьбе его 27-летней дочери с женихом-бизнесменом.

Диана Зиброва уже долгое время помолвлена. Она со своим возлюбленным, бизнесменом Андреем Ищенко планировала сыграть свадьбу в 2022 году. Впрочем, из-за полномасштабной войны в Украине планы пришлось отложить.

Павел Зибров отметил, что свадьбу Диана и Андрей уже сыграют в мирное время. По словам музыканта, на празднике гости и молодожены должны веселиться и радоваться. Во время полномасштабной войны, по мнению Зиброва, свадьбу невозможно отыграть по полной.

Диана Зиброва с женихом / Фото: facebook.com/shansovik

"Свадьбу надо делать в мирное время, чтобы одеть платье, фату. Чтобы гости танцевали, пели, веселились, радовались. А как сейчас делать свадьбу, как радоваться, танцевать? Не время для нее", — сказал артист в интервью для "Люкс ФМ".

Павел Зибров также высказался о женихе дочери. Исполнитель говорит, что они прекрасно ладят между собой, а он, в свою очередь, уважает Андрея.

"Я его люблю, уважаю. Он поет моих песен много", — добавил исполнитель.

Диана Зиброва с женихом / Фото: facebook.com/shansovik

Отметим, Диана Зиброва уже долгое время находится в отношениях с бизнесменом Андреем Ищенко. После трех лет отношений мужчина сделал предложение дочери певца. Сначала она отказала, но впоследствии влюбленные начали планировать свадьбу. Впрочем, сначала пандемия помешала парочке, а затем полномасштабная война.

Напомним, недавно появились слухи, что певица Даша Астафьева вышла замуж за богача. Артистка не стала молчать и резко отреагировала на сплетни.

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