Павел Зибров признался, почему нанял дочь на работу и как платит ей зарплату

Украинский певец Павел Зибров рассказал, почему предложил дочери работать на него и как платит ей зарплату.

Диана окончила Институт международных отношений. После получения образования перед дочерью Павла Зиброва встал вопрос, где работать. Девушке предлагали место работы, однако папа взял инициативу в свои руки. Артист предложил ей помогать развивать его творчество, чем раньше занималась жена Марина. Сначала Диана сомневалась, что справится, но все же согласилась.

"Когда она закончила Институт международных отношений, то встал вопрос, где она будет работать. Ей предлагали в одном месте, в другом. Говорю, ну что ты будешь носить сейчас те стульчики и экибанами заниматься, давай будешь папой заниматься. Она попробовала. Хотя она это все и делала не за деньги, а потом мама сказала: "Мы тебе ставим зарплату хорошую, давай!" - говорит артист в интервью Маше Ефросининой.

Диана осовременила отца. Дочь Павла Зиброва изменила аранжировку и визуал артиста. Наконец, это все дало результат. Певец говорит, что едва ли не сразу же поднял дочери зарплату. Сейчас Диана работает SMM-менеджером и PR-директором у отца. Артист ей платит отличную зарплату и, конечно же, отмечает ее достижения.

"Прошел месяц, мы понимаем, что это класс. Диана сделала такое, что мы через два месяца подняли ей зарплату вдвое. Она изменила аранжировку на более современную и визуал", - говорит певец.

