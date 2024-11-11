Павел Зибров прокомментировал творчество Винника и признался, действительно ли у него есть "клоны" в Украине

Украинский певец Павел Зибров отреагировал на слухи, что певец Андрей Кравченко якобы копирует стиль Олега Винника.

Опытный исполнитель оценил творчество обоих коллег. По мнению Павла Николаевича, их творчество сравнивают из-за того, что оба музыканта имеют одинаковый тембр голоса. Однако народный артист все же считает репертуар Кравченко и Винника разным. Более того, знаменитость не скрывает, что время от времени дает советы Андрею.

"У них народные голоса, прежде всего. Народно-эстрадные голоса по тембру. Теноры. Поэтому они и похожи. Я смотрю на Андрея, и вспоминаю себя. Он мне понравился, поэтому чем мог с ним поделиться, я делился, делюсь и буду делиться. Репертуар отличается. То, что Андрей поет о любви, так все мы поем о любви. Почему мы сделали идола из Олега Винника, что только он поет о любви и женщинах?", — заявил Павел Николаевич в комментарии "Фактам тижня".

Олег Винник и Андрей Кравченко

67-летний народный артист признался, что несколько раз приходил на концерты Андрея Кравченко. Поэтому не понаслышке знает, как поклонники всех возрастов реагируют на творчество молодого артиста.

"Он (Андрей Кравченко – прим. ред.) рвет сцену! Я был на его концерте и не на одном. Я вижу, как плачут за ним девушки, как за ним скачут двадцатилетние и сорокалетние", — комментирует музыкант.

Напомним, недавно Павел Зибров рассказал о серьезной ревности со стороны жены Марины. Артист ошеломил, на какие шаги идет во избежание недоразумений с возлюбленной.