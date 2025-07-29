Павел Зибров раскрыл, что переписал на дочь Диану и какую зарплату ей платит: "Не пропадет"

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Народный артист Украины Павел Зибров честно рассказал, что передал в наследство своей дочери Диане.

Как признался певец, он официально оформил на нее часть недвижимости и активов. В то же время Павел Николаевич поделился деталями о заработках Дианы. Как известно, девушка работает менеджером звездного папы и помогает ему со всеми вопросами. По словам певца, профессионализм Дианы все чаще привлекает и других украинских звезд, которые зовут ее посотрудничать с ними.

Однако Зибров говорит, что отпускать дочь к другим артистам не готов. Поэтому мотивирует Диану оставаться в его команде зарплатой, которую недавно повысил. Звездный отец добавил, что на самом деле радуется за успехи родного человека, ведь сейчас четко уверен, что в будущем она точно будет оставаться на плаву.

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Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Диана Павловна будет крутой невестой с машинами, дачами, квартирами и земельными участками. Самое главное — она крутой менеджер. То, что она имеет хорошее образование и разбирается в шоу-бизнесе, не пропадет в этой жизни. И имеет много предложений! Я рад, но боюсь потерять ее для себя, потому что ее "разрывают" звезды украинского шоубизнеса — не будем называть. Юридически у нее есть квартира и участок, недвижимость под офис. Она работает со мной и распиливаться не нужно. Я ей поднял зарплату. Кроме зарплаты, имеет отдельные бонусы, если работает в рекламном бизнесе", - поделился народный артист в комментарии "Люкс ФМ".

В то же время исполнитель рассказал и о своих гонорарах. Самая большая, по словам Павла Николаевича, сумма за его выступление на частном мероприятии у заказчика достигала 200 тыс. гривен. И так было за его карьеру несколько раз.

Напомним, недавно Павел Зибров показал отдых с Ириной Билык у себя на даче и как они жарили шашлык.