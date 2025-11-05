Павел Зибров раскрыл, что скрывает на лице: "У меня под усами секрет"

Павел Зибров

Народный артист Украины Павел Зибров, который недавно рассказал о совместной работе с дочкой, ошеломил поклонников неожиданным заявлением.

Об этом певец рассказал в новом интервью Маше Ефросининой. Телеведущая вспомнила, как в 2012 году пыталась уговорить артиста сбрить усы во время съемок шоу "ШОУМАЅТГОУОН", где она была продюсером. Но тогда Зибров был непреклонен. Однако сейчас, говорит артист, он решился бы на этот шаг только ради благородной цели.

"Я тогда говорил: готов сбрить усы за миллион гривен. Могу сбрить, если соберут сумму на танк или "Tomahawk" для наших военных", — заявил певец.

Павел Зибров

Но больше всего шокировало его дальнейшее признание. Как оказалось, знаменитые усы прикрывают кое-что неожиданное. Ефросинина сначала восприняла это как шутку, впрочем Зибров настоял, что говорит правду: "У меня под усами секрет. Я не могу их просто так сбрить. Там татуировки. Я серьезно говорю".

