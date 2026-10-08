Павел Зибров раскрыл главный лайфхак, как подготовить дом к зиме и чем надо запастись

Павел Зибров

Реклама

Украинский певец Павел Зибров, который недавно проговорился о личной жизни дочери, раскрыл главный лайфхак, как подготовить дом к непростой зиме.

Исполнитель вместе с семьей проживает под Киевом. У певца частный дом. Как говорит артист в интервью BLIK.ua, к зиме лучше тщательно подготовиться. Дело в том, что на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры она может оказаться нелегкой — с отключениями света и отопления. Павел Зибров говорит, что нужно использовать все имеющиеся возможности и готовиться к любым сценариям.

Реклама

«Надо готовиться. Все возможности, у кого какие есть, использовать — они лишними не будут. Это однозначно. У кого есть буржуйки — берите буржуйки. Сейчас очень много газовых генераторов», — делится артист.

Реклама

Павел Зибров

Павел Зибров отметил, что главное, чтобы дома было тепло. Для этого можно приобрести буржуйку или газовый генератор. Сам артист к зиме готов. У Павла Зиброва есть газовый и дизельный генераторы, а также солнечные панели. Единственное, чем нужно запастись, это топливом.

«У меня есть газовый генератор, дизельный генератор, панели. То есть по факту нужно только топливо. Сейчас оно уже по 100 грн за литр. Главное, чтобы в доме было тепло. А все остальное уже можно пережить», — отметил артист.

Напомним, недавно Павел Зибров показал, как побывал на «охоте» с кумом. Артист уже и похвастался их добычей.

Новости партнеров