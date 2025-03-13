Павел Зибров раскрыл, как оконфузился прямо на сцене: "Так стыдно еще никогда не было"

Народный артист Украины Павел Зибров, который ранее рассказал о бизнесе сына за границей, поделился неприятным инцидентом, произошедшим во время его карьеры.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" исполнитель вспомнил, как 20 лет назад был опрометчивым и чрезмерно выпил алкоголя в окружении товарищей. Это сыграло в злую шутку и артист уже через мгновение стал пьяным. И в таком состоянии отправился давать концерт. Впрочем, публика быстро поняла в чем дело.

"20 лет назад приехал в Трускавец и остановился у своего друга, хозяина санатория. Он говорит, что к нему приехал генеральный прокурор и надо с ним по 50 граммов выпить. Я говорю, что у меня концерт, я не могу. Но сели втроем на лужайке и потом чувствую, что только в одну минуту и ​​меня нет. Я пьяненький сразу в театр, лег на стульчики, чтобы привести себя в сознание. Но мне это ничего не дало. И звукорежиссер говорит: "Только ничего не говорите, не говорите". Я говорю (на сцене нетрезво – прим. ред.): "Женщины, уважаемые друзья..." И тут крики такие: "Он пьян. Позор". Мне это как дало по моему телу", — вспомнил Павел Николаевич.

Павел Зибров

За такой инцидент звезде до сих пор стыдно. Однако хоть он и признает свою ошибку, но тогда все же мастерски выкрутился с помощью выдумки на сцене:

"Так стыдно в жизни мне еще никогда не было. Я чувствую, что в туфлях у меня мокро, меня потом пробило. И я отрезвел. И я соврал на публике, что у меня была температура, меня накололи обезболивающим и, возможно, язык немножко подводил меня. Но это был стыд", — признался артист.

Напомним, ранее Павел Зибров высказался о своей зарплате в университете Поплавского. Также исполнитель объяснил, почему там работает.

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