Павел Зибров раскрыл, как переживает зимние отключения света в доме под Киевом: "Мы адаптировались"

Павел Зибров

Реклама

Украинский певец Павел Зибров поделился тем, как его семья приспособилась к длительным отключениям электричества из-за постоянных обстрелов инфраструктуры со стороны РФ.

Как известно, артист с женой Мариной живет под Киевом в загородном доме. Павел Николаевич поделился, что его семья приспособилась к сложным зимним условиям благодаря покупке генератора и наличию солнечных панелей. В то же время певец добавил, что в доме всегда есть способ, как приготовить готовить еду и согреться.

«Мы достаточно быстро адаптировались, потому что заранее позаботились о комфорте. Еще во время строительства установили генератор — сначала это казалось просто удобством, а сегодня он реально спасает. К тому же у нас есть солнечные панели, поэтому даже в сложные дни можем обеспечить базовые потребности. Есть газовая плита и мангал — на нем можно и ужин приготовить, и поднять себе настроение теплом. Это придает уверенности», — рассказал Зибров в комментарии «Гордон».

Реклама

Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Однако даже такая техническая оснащенность дома, по мнению звезды, не так важна, как поддержка родных. В непростые времена Зибров спасается семейным уютом, теплой одеждой и попыткой сфокусироваться на планировании жизни вопреки всему.

«Тепло — это не только о технике. Это теплая одежда, одеяла, спокойствие в доме и поддержка близких. Очень помогает планирование дня с учетом графиков отключений — так меньше стресса и больше контроля над ситуацией. Но понимаю, что графики иногда не совпадают с реальностью. Больше всего же надеюсь на нашу общую победу и на свет — во всех смыслах этого слова. Украинцы сильные, изобретательные и невероятно сплоченные. Мы точно выстоим», — подчеркнул артист.

Напомним, недавно актер Андрей Исаенко показал действенный самодельный прибор, который помогает без электричества и отопления обогреть дом.