Павел Зибров раскрыл, как платит дочери зарплату и что ему не нравится в будущем зяте

Исполнитель рассказал, как 26-летняя Диана работает на него и что входит в ее обязанности.

Украинский певец Павел Зибров рассказал, как платит своей дочери зарплату, и высказался о будущем зяте.

26-летняя Диана работает на отца, а Павел Зибров честно платит ей заработную плату. Как поделился исполнитель, у дочери немало обязанностей, поэтому время от времени происходит перечисление выплат. Как признался Зибров, Диане уже трижды поднимали зарплату.

"Мне повезло в жизни, что у меня родилась дочь, что она рядом со мной. Она взяла на себя очень много специальностей и говорит: "Папа, я у тебя и пиар-директор, и SMM-менеджер, отвечаю за клипы, съемки, монтаж, планирую встречи, может ты мне поднимешь зарплату?". Мы поднимали ей зарплату трижды, потому что я согласен", — поделился певец на шоу "33 вопросов от Люкс ФМ".

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Высказался исполнитель и о будущем зяте – женихе Диане, бизнесмене Андрее Ищенко. Артист отметил, что будет для него отличным тестем, ведь уважает выбор дочери. По словам артиста, им с женой Мариной нравится возлюбленный дочери. Однако, как отметил Зибров, есть в нем один недостаток: Андрей не пьет и не может составить ему компанию.

"У дочери есть жених. Он классный парень и мне вместе с мамой очень нравится. Только единственное — он не пьет. Выпить не с кем! Марина не пьет, Диана не пьет, он не пьет. Как-то грустно!" – отметил артист.

Дочь Павла Зиброва с женихом / Фото: facebook.com/shansovik

Напомним, недавно Павел Зибров показал, как реагирует на хейт. Артист снял шутливый ролик на песню Нади Дорофеевой – "Хай пишуть".

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