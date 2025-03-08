Павел Зибров рассекретил бизнес сына от экс-жены за границей и как часто общается с внуками

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о сыне и внуках.

Первенец исполнителя Сергей вместе с семьей проживает в Канаде. Как говорит артист, они редко общаются. В частности, семья звонит друг другу на праздники. По словам Павла Зиброва, внуки могут ему показать свои рисунки, какие-то поделки.

"К сожалению, они живут далеко за океаном. На день рождения, на какие-то праздники мы звоним друг другу, включаем видео и говорим. Они рассказывают, показывают рисунки свои, поделки, которые они там делают. Это где-то раз в год", — рассказал исполнитель в комментарии для "Люкс ФМ".

Павел Зибров

Павел Зибров также поделился, что раньше гораздо чаще поддерживал связь с сыном. В частности, артист помогал Сергею в начале его жизненного пути. Сейчас же у сына исполнителя свой бизнес и он полностью сам себя обеспечивает.

"Так случилось, что мы же развелись 40 лет назад с женой первой. Поэтому, когда сын был маленьким, когда он был студентом, то я поддерживал и все делал для того, чтобы дать ему образование, машину купил, поставил на ноги. Главное — это дать удочку, а дальше рыбку лови сам. Вот удочку я дал, а дальше он сам создает, своим бизнесом занимается", – добавил артист.

Напомним, в браке с женой Мариной у Павла Зиброва родилась дочь Диана. Сейчас девушке уже 28 лет. Недавно артист показывал совместные фото с дочерью-красавицей.

Читайте также: