Павел Зибров рассекретил, как поддерживает физическую форму и какую роль в этом играет его жена

Павел Зибров

Украинский певец Павел Зибров поделился секретами своей идеальной формы.

Артист признался, что специально спортом не занимается, однако постоянно держит тело в тонусе благодаря активному образу жизни. В интервью изданию "Гордон" звезда рассказал, что в обычном распорядке дня у него присутствуют утренняя зарядка, прогулки, работа в саду и на огороде. Все это, по его словам, является отличной физической нагрузкой.

"За последние 30 лет мой вес колеблется лишь на два-три килограмма. Спортом специально не занимаюсь, но двигаюсь много: наклоны, копание, дрова, уборка — это настоящий фитнес для тела", — пояснил Зибров.

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Однако настоящим "табу" для артиста является ужин. Он признался, что строго не ужинает, а его жена Марина следит, чтобы певец не нарушил правило и не попробовал лишних драников или вареников, которые он так любит. Именно эта простая привычка, по словам Павла Зиброва, позволяет ему сохранять стройность и чувствовать себя бодро каждый день.

Напомним, недавно рассказал о пищевых запретах жены, из-за которых, по его словам, "издевается" над ним. Певец также поделился, как придерживается этих правил, чтобы сохранять стройную фигуру.