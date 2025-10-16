ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Павел Зибров рассекретил, как поддерживает физическую форму и какую роль в этом играет его жена

Артист раскрыл ежедневные привычки, которые помогают оставаться в тонусе.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Павел Зибров

Павел Зибров

Украинский певец Павел Зибров поделился секретами своей идеальной формы.

Артист признался, что специально спортом не занимается, однако постоянно держит тело в тонусе благодаря активному образу жизни. В интервью изданию "Гордон" звезда рассказал, что в обычном распорядке дня у него присутствуют утренняя зарядка, прогулки, работа в саду и на огороде. Все это, по его словам, является отличной физической нагрузкой.

"За последние 30 лет мой вес колеблется лишь на два-три килограмма. Спортом специально не занимаюсь, но двигаюсь много: наклоны, копание, дрова, уборка — это настоящий фитнес для тела", — пояснил Зибров.

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Однако настоящим "табу" для артиста является ужин. Он признался, что строго не ужинает, а его жена Марина следит, чтобы певец не нарушил правило и не попробовал лишних драников или вареников, которые он так любит. Именно эта простая привычка, по словам Павла Зиброва, позволяет ему сохранять стройность и чувствовать себя бодро каждый день.

Напомним, недавно рассказал о пищевых запретах жены, из-за которых, по его словам, "издевается" над ним. Певец также поделился, как придерживается этих правил, чтобы сохранять стройную фигуру.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie